Declarações de César Peixoto, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate (0-0) frente ao Farense:

«Foram noventa minutos de domínio da nossa equipa, é sempre difícil jogar frente a equipas destas, um Farense que veio aqui para o ponto, fechado. Faltou-nos decidir melhor, tivemos um golo na segunda parte e o penálti. Fomos criando algumas situações, catorze remates contra zero, muito mais posse de bola, mas é muito difícil contra estas equipas muito fechadas. Penso que fizemos um grande jogo, não permitimos nada ao adversário, faltou-nos o golo. Não conseguimos os três pontos, mas somamos um para o nosso objetivo, que não era o que queríamos».

[Frustração com as coisas a não sair?] «Na parte final tentámos mais direto, não com tanta paciência. Com os minutos a passar queríamos chegar lá mais rápido. Faltou ligação para chegar com mais gente, com calma. Mas, na verdade, quando íamos com calma dávamos tempo ao Farense para reagrupar. É normal com o decorrer dos minutos, sentindo que fomos melhor, que surja alguma ansiedade, querer fazer as coisas rápido e bem. Foi um grande jogo da nossa equipa, a reagir bem. Faltou o golo. Se fizemos o golo estaríamos aqui a falar de outra forma, num jogo completo do Moreirense, que jogou à equipa grande, éramos justos vencedores. Pena o resultado».

[Contestação e balanço da primeira volta] «É natural os adeptos, quando não se ganha, os adeptos ficarem descontentes. Não me diz nada, o que importa é o que a equipa faz em campo. Fomos a Barcelos e fomos melhores, hoje fomos muito melhores. O Braga tem menos pontos, o Vitória tem menos pontos, não é só o Moreirense. O nosso objetivo é a manutenção, estamos dentro do objetivo, não tivemos sobressaltos, aqui e ali alguns erros individuais penalizaram-nos e podíamos ter mais pontos. O positivo acho que é a organização, o trabalho e a dedicação dos jogadores, o acreditar no processo. Estamos estáveis, confiantes. Uma primeira volta boa, aqui e ali podia ter sido melhor, encarar um futuro risonho com muito trabalho, faltam muitos jogos e acreditamos que vãos fazer uma segunda volta como a primeira».