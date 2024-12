Declarações de César Peixoto, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo (2-1) frente ao Moreirense:

[Conselho a João Pereira?] «É uma fase difícil, disse-lhe antes do jogo que hoje não, mas a partir daqui desejo-lhe a melhor sorte do mundo. Foi meu colega de equipa, meu colega de quarto, tenho uma boa relação com ele. É difícil, sabe que o futebol é mesmo assim, ele já sabe que a pressão é grande nos clubes grandes, quando os resultados não acontecem o peso vai para o treinador. É continuar a acreditar nos processos dele, no seu trabalho, e desejar muita sorte para o futuro».