Declarações de César Peixoto, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate (1-1) frente ao AVS:

«Acho que no fim, sim [o empate enquadra-se]. Entrámos bem no jogo, com bola, a pressionar e a encostar o Aves. Chegámos ao golo e depois deixámos de ter ligação no jogo, passes falhados que foram dando confiança ao Aves, que faz o empate em cima do intervalo. Era importante chegar a ganhar ao intervalo, para corrigir algumas coisas, o que não aconteceu, o Aves foi melhor nos primeiros quinze minutos. Mexemos no jogo, entrou gente com vontade que ajudou a melhorar. Temos dois golos anulados e mais duas ou três situações. O jogo partiu na segunda parte, o Aves também tem duas situações, o empate acaba por ser justo. Aqui e ali nós melhor, o Aves também teve momentos melhores. Levamos um ponto, não era o que queríamos, continuamos fortes em casa».

[Equipa recuou quando estava em vantagem. Premeditado?] «Não é premeditado. É aí que a equipa tem de crescer, manter as linhas e gerir o jogo com bola quando marca. Não tivemos erros graves na defesa, mas cometemos erros com bola, não conseguimos chegar à frente com perigo. Não foi um baixar consentido, a equipa tem capacidade para ter bola, mas recua após marcar. Fomos dando confiança ao Aves, que chega ao golo. Temos de entrar melhor na segunda parte; quem entrou do banco, tem acontecido muito, tem sempre acrescentado e a equipa voltou a estabilizar, a ferir o Aves, a chegar à frente. Jogo ingrato, com dois golos anulados fica um amargo de boca».

[Balanço da primeira volta] «Acho que a primeira volta acaba por ser positiva, 22 pontos é bom para o objetivo do clube. Aqui ou ali em alguns jogos hipotecamos a oportunidade de ter mais alguns pontos. Nos momentos em que quando estamos à frente a equipa tem de gerir o jogo com bola, tem qualidade e competência para fazer isso. Penso que vamos fazer uma boa segunda volta, não tenho dúvida nenhuma».