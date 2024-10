A recuperar da derrota por 2-1 sofrida diante do Estrela da Amadora, o Moreirense recebe o Santa Clara, na 8.ª jornada da Liga e com a certeza de que César Peixoto não estará no banco de suplentes, graças à expulsão no último jogo.

Ainda assim, na antevisão ao encontro, o técnico dos cónegos abordou um «jogo difícil», contra uma equipa que ocupa o quarto lugar da tabela, com 15 pontos.

«O Santa Clara é uma equipa com mérito nos pontos feitos, mas em casa temos sido fortes. Não estamos na melhor fase, mas eles vão ter uma equipa difícil pela frente. Penso que vai ser um jogo muito competitivo, em que as equipas se vão tentar anular, a ser resolvido nos detalhes», afirmou.

«Não sei o que posso falar quanto a isto. Parece que estamos numa ditadura e não se pode dizer nada. O castigo do jogo com o Estrela vem do que disse após o vermelho. Antes do vermelho, só disse que era falta (num golo anulado ao Estrela). Estávamos a perder e deixei-me levar um pouco pela emoção, mas nunca faltei ao respeito até levar o cartão vermelho. Depois, não podia fazer o que fiz», acrescentou o técnico.

Para dar ainda outro «toque» ao encontro, recorde-se que Nuno Almeida vai apitar pela última vez um jogo na carreira, sendo que o apito inicial acontece às 15h30 deste sábado, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.