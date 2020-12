Declarações do treinador do Moreirense, César Peixoto, na sala de imprensa do Parque Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, após a vitória por 1-0 ante o Santa Clara, em jogo da 11.ª jornada da I Liga:

«Na primeira parte tivemos alguma dificuldade. Na segunda parte, penso que fomos mais equipa, melhores. Vitória dos jogadores, do espírito de grupo, da união, que nos vai cavalgar para sermos mais competitivos. Não vencemos a jogar da forma que eu quero, mas às vezes há jogos assim. Os jogadores foram uns campeões e são uns justos vencedores. Fomos mais incisivos, ofensivos, o Santa Clara aqui e ali com mais bola, mas sempre mais atrás e nós com mais perigo. Ofensivamente, fomos aproveitando sempre que lá chegámos.»

«Os jogadores estavam ansiosos por uma vitória, sentiam que em Tondela podíamos ter vencido. Era importante também, em casa, vencer. Sinto uma recetividade fantástica dos meus jogadores, eles acreditam e gostam da nossa forma de trabalhar e da ideia de jogo. Hoje houve momentos em que não conseguimos pôr em prática, mas nem sempre se consegue. Quero ganhar a jogar bem, fizemos aqui ou ali coisas bonitas, bem organizados defensivamente e acabámos por ser felizes, mas é uma felicidade que dá trabalho. Os jogadores estão de parabéns, acreditaram até ao fim, temos tido algumas contrariedades, lesões, mas agarram-se uns aos outros e acabaram por ser uns campeões.»

[Derik e Walterson saíram lesionados:] «Às vezes não temos assim tantos jogadores para o treino, mas somos pagos para arranjar soluções, alternativas. Começámos, na segunda parte, por ficar com o Walterson e o Pires mais à frente, recuar um pouco o Yan e a ver se ele pegava no jogo. Não estava a funcionar assim tão bem, acabei depois por puxar o Walterson para a frente, o Yan para a direita e o Pires para a esquerda. Os jogadores tentam cumprir ao máximo o que eu lhe peço. Agora, claro que se tivéssemos todas as opções, a equipa tornar-se-ia mais forte.»