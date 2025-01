César Peixoto, treinador do Moreirense, espera que a equipa volte a ser «forte» em casa na receção ao AVS, na 17.ª jornada da Liga.

«É uma equipa competitiva, com um novo treinador e que já o era com o anterior treinador (Vítor Campelos). É uma equipa que não tem vencido, mas também não tem perdido, que está a crescer e que nos vem causar problemas. Em casa, temos sido fortes, e queremos voltar a sê-lo. Queremos entrar no novo ano com o pé direito e voltar às vitórias», começou por dizer, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

«Sinto que, sempre que há um erro nosso dá golo. Quando os adversários erram, não aproveitamos. Quando nós erramos, sofremos golos. Temos de acreditar que esses erros vão deixar de existir. A equipa não é desorganizada, sabe o que fazer em cada momento. Temos de estar ainda mais focados para sermos mais consistentes», explicou.

Relativamente ao mercado, o treinador português garantiu que confia na estrutura do clube: «Não estou aflito com nada. Confio no clube e confio na estrutura. Na zona do meio-campo, é notório que precisamos de uma opção, mas não estou preocupado em perder ninguém. Nós, treinadores, queremos sempre mais e melhor, mas temos sido competitivos», concluiu.

Este sábado, pelas 15h30, o Moreirense, oitavo lugar, com 21 pontos, recebe o AVS, 14.º, com 14. Poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.