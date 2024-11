César Peixoto, treinador do Moreirense, colocou de lado qualquer polémica relacionada com a arbitragem e espera que a visita ao terreno do V. Guimarães seja um « bom espetáculo» de futebol.

«O adversário vem de dois jogos em que se queixou um pouco da arbitragem e acho que haverá um ambiente complicado para nós. Espero que as declarações do presidente (do V. Guimarães, António Miguel Cardoso) não tenham peso nem influenciem ou criem uma carga negativa, sobretudo para os árbitros. Que haja três boas equipas a contribuir para um bom espetáculo e que ganhe o melhor», disse, este sábado, em conferência de imprensa.

Sobre o adversário, o técnico português apenas deixou elogios, mas acredita que a equipa vai estar «preparada».

«O Vitória tem uma equipa forte, bem organizada e muito compacta, com muita qualidade individual e coletiva. Penso que o seu ponto mais forte está num meio-campo com muita rotação, mobilidade e três jogadores valorosos. Vão criar-nos algumas dificuldades, mas sabemos o que vamos encontrar e estaremos preparados», partilhou.

«O Vitória também foi tendo vários jogos (num curto período), mas está mais habituado a este andamento do que nós. (O calendário apertado) É a prova do crescimento desta equipa e do clube. Disputar várias competições é sempre importante e, se houvesse mais jogos, melhor era. Agora, tem de haver gestão e cuidados com a parte física», referiu.

César Peixoto garantiu ainda que o Moreirense «está bem identificado com a forma de jogar pretendida e tem dado respostas positivas» e vai ter uma «prestação dentro do registo habitual».

No domingo, às 18h, em jogo da 10.ª jornada da Liga, o Moreirense, atualmente em sétimo lugar, com 14 pontos, visita o V. Guimarães, sexto, com 15.