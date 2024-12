Declarações de César Peixoto, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de jogos comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota (0-3) frente ao FC Porto:

«Foi um jogo ingrato, quem olhar para o resultado parece que foi um jogo fácil para o Porto, mas não foi. O Porto entrou forte, sabíamos que ia ser assim, é normal numa equipa grande, mas estivemos equilibrados, com capacidade de ajustar, fechar o bloco com timmings de pressão. Saímos duas ou três vezes, podíamos ter definido melhor, e o Porto acaba por fazer o golo num erro nosso numa tentativa de pressão alta em que devíamos ter feito falta. A equipa continuou, entrou bem na segunda parte, com mais bola a tentar o empate, o Porto acaba por fazer o segundo golo num lance fortuito, com alguma sorte, em que me pareceu haver passividade da nossa parte. Aí o Porto conseguiu controlar melhor o jogo. A perder por dois tínhamos de arriscar e o Porto acaba por fazer o terceiro. No global o jogo foi equilibrado, o Porto foi muito eficaz no jogo, acaba por fazer três golos. Acabámos por fazer um bom jogo até sofrer o segundo golo. Antes do segundo golo, não é desculpa, há ali um lance muito violento [entrada de Nehuén Perez] que podia ter condicionado o jogo».

[Menos volume ofensivo] «Criámos, mas não decidimos bem. Conseguimos ligar bem o jogo, na primeira parte, tenho de o dizer, o Porto quebrou muitas vezes o jogo, levou o jogo para o que quis. Quebrou o ímpeto, cada faz o que quer, compreendo, estavam a ganhar. Faltou-nos definição na zona de decisão, o Porto não criou assim tanto. Foi um jogo equilibrado com duas equipas bem organizadas».