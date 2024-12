O Moreirense vem de duas derrotas consecutivas, mas César Peixoto está confiante numa «boa resposta» dos cónegos no sábado, na visita ao Estoril, um adversário «difícil».

«Tivemos bons jogos que foram decididos em pormenores e em que falhas individuais hipotecaram os pontos. (…). O pormenor decide jogos. Temos de remover esses erros para pontuar. Se perdermos, o adversário tem de ser melhor do que nós. Estamos focados em pontuar, em acabar a primeira volta da melhor forma, para atacarmos a segunda volta mais tranquilos», disse o técnico do Moreirense na antevisão à partida.

César Peixoto considerou que o Estoril tem «muitos e bons jogadores», sobretudo no meio-campo. Além disso, o treinador do Moreirense observou que a equipa de Ian Cathro apresenta «dinâmicas que confundem o adversário», mas os minhotos podem aproveitar os espaços deixados nas alas.

«É uma equipa que joga num sistema 5-2-3, agressiva no homem a homem, com o bloco muito alto e subido. É importante termos apoios frontais e sabermos explorar o espaço nas zonas laterais. Vamos defrontar uma equipa com qualidade e agressividade. Não podemos correr riscos. Temos de estar melhores nas zonas de decisão», vincou.

O treinador dos cónegos entende que «os pontos ficam cada vez mais caros» e tem o desejo de não deixar sair nenhum jogador em janeiro, para lutar por um lugar do «meio da tabela para cima».

«Estou feliz com o plantel que tenho. Por mim, não sai ninguém. Temos jogadores que se têm valorizado, que, no ano passado, não eram titulares e têm aparecido bastante. Temos dois jogadores por posição com muita qualidade. Tivemos a lesão do Liberato, que nos retirou uma opção no meio-campo. Para mim, tenho os melhores jogadores. Não sei o que vai acontecer, mas espero que continue toda a gente», finalizou.

O Moreirense defronta o Estoril, num jogo da 16.ª jornada da Liga marcado para as 18h00 de sábado e que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.