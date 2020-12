César Peixoto, treinador do Moreirense, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Gil Vicente:

«Fomos a equipa mais pró-ativa, mas foi um jogo equilibrado. Foi uma primeira parte equilibrada, onde tivemos dificuldades em encontrar espaço, apesar de ter mais bola. Na segunda parte tentámos tornar a equipa mais agressiva para pressionar mais alto na construção do Gil Vicente e sortiu efeito. A equipa leva um golo um bocado contra o que estava a ser o jogo.

A equipa teve um caráter enorme, não baixou os braços, continuou a jogar e foi quando conseguiu encontrar mais espaço. Os jogadores entraram bem, conseguimos ter mais espaço e chegar na frente. Conseguimos o empate, mas queríamos a vitória e acaba por ser um resultado importante para nós, numa semana de três jogos.

[O que falta em termos ofensivos?] Defensivamente estamos bem. No ataque falta-nos o último passe, falta-nos agressividade individual para o jogador ir para cima do adversário e, coletivamente, falta trabalhar mais a nossa ideia de jogo. Mas a equipa vai crescer, não tenho dúvida nenhuma. Em termos físicos também precisamos de estar melhor. As coisas vão acontecer porque existe qualidade individual.

[Nas últimas quatro jornadas não venceu. Está preocupado? Não. Preocupava-me se tivesse uma equipa que não tivesse comprometida com o trabalho, com o clube, comigo, com a minha ideia de jogo e isso não noto de maneira nenhuma. Preocupava-me se tivesse uma equipa depressiva, sem perspetivas de futuro e hoje, depois de sofrer o golo, notou-se que a equipa está saudável e que vai atingir os objetivos. É mais fácil trabalhar sobre vitórias porque sinto o balneário confiante. Não tenho dúvidas de que vamos fazer um bom campeonato».