O treinador do Moreirense, César Peixoto, destacou a importância de manter o «espírito e capacidade de organização da primeira volta para regressar às vitórias» frente ao Sp. Braga, na 20.ª jornada da Liga.

Esta temporada, a equipa de Moreira de Cónegos tem sido forte em casa, onde só perdeu com o FC Porto (3-0) para o campeonato. Contudo, atravessa um ciclo de sete jogos sem vencer.

O técnico do Moreirense reconhece ainda a qualidade do Braga, mas acredita que a equipa pode tirar partido dos espaços deixados pelos minhotos, que «jogam o jogo pelo jogo».

«Vamos jogar com uma equipa com qualidade individual e coletiva, mas temos de estar preparados dentro do nosso ‘ADN’ para fazer face a uma equipa em retoma e moralizada, apesar de não ter seguido em frente na Liga Europa. Temos de demonstrar o espírito e capacidade de organização da primeira volta para regressar às vitórias», afirmou.

Apesar de estar suspenso após expulsão frente ao Arouca, o técnico de 44 anos, garantiu que os jogadores estão motivados e preparados para o embate com os bracarenses.

«Nestes jogos, não tenho de me preocupar com a motivação. Ela está inerente à mente dos jogadores. Temos de lhes mostrar confiança, organização, caminhos para o golo e formas de neutralizar os ‘pontos fortes’ do Sporting de Braga», rematou.

César Peixoto assumiu a equipa de Moreira de Cónegos esta temporada, que tem como principal objetivo a manutenção no escalão principal.

O Moreirense, 11.º classificado com 23 pontos, recebe o Sp. Braga, 4.º com 37, esta segunda-feira às 18h45, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.