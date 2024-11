Declarações de César Peixoto, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo 3-2) frente ao Gil Vicente:

«É uma vitória épica da forma como foi feita. Tivemos melhor na primeira parte, o Gil Vicente é uma boa equipa, com qualidade, acaba por chegar ao golo numa transição. Nós com remates na baliza, apertámos o guarda-redes a fazer boas defesas. Injustamente saímos a perder ao intervalo, tínhamos de corrigir uma coisa ou outra a defender, continuar a acreditar ofensivamente, com mais agressividade. Mas, a verdade é que num lance fortuito sofremos o segundo golo. Aí os jogadores foram uns guerreiros, acreditaram até ao final. Colocámos dois avançados, a malta que entrou do banco aportou qualidade, acreditaram também e fomos construindo uma vitória que acho que é justa da nossa parte. Não precisávamos de ter sofrido tanto, mas merecidamente com a alma da equipa a vitória acaba por ser justa.

[Asué volta a marcar muito tempo depois] «É um jogador que acreditamos muito, um miúdo trabalhador, humilde, teve um problema físico, o que o foi limitando. Os avançados vivem de golos, mas trabalha muito, para a equipa, foi trabalhando, nunca deixamos de acreditar nele. O Schettine, que chegou mais tarde, apareceu bem, tem estado bem, tem feito golos. O que tem feito a diferença é esta concorrência interna forte, que faz com que não facilitem no dia-a-dia, ajudando a equipa quando são necessários, como aconteceu com o Asué hoje».

[Boa vitória antes da paragem] «Não nos podemos esquecer que as duas derrotas que tivemos nos últimos jogos foram com o Porto e com o Vitória; fora. São duas das melhores equipas do campeonato. Após quatro jogos fora voltamos a jogar em casa, já tínhamos saudades de jogar no nosso estádio, era importante porque parar e trabalhar sobre vitórias é melhor. 17 pontos é bom, mas ainda temos muito campeonato, é descansar e dar os parabéns ao jogador pelo trabalho. O grupo é fantástico e teve alma».