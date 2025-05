Declarações de Cristiano Bacci, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o triunfo (0-3) sobre o AVS no derradeiro jogo da temporada:

«Há três ou quatro jogos que não vínhamos a conseguir a vitória, com prestações positivas, apesar do resultado. Merecíamos outros resultados nos últimos jogos, não conseguimos, penso que hoje merecemos, sem dúvida, a vitória».

[Como se motiva uma equipa que não tinha nada em jogo] «Tivemos prestações positivas nos últimos jogos, como já disse. Chegámos muito rápido à manutenção, mas os jogadores têm de mostrar o seu valor, eu também tenho de demonstrar o meu. É futebol. Fizemos uma boa prestação hoje».

[Palavra para o Boavista, clube no qual iniciou a época e que acabou de descer] «Sou profissional. O Boavista conhece-me como profissional e como pessoa. Nunca vou deixar de ter um pensamento positivo para eles. Lamento muito, muito, mas é futebol. Fizemos hoje o nosso melhor, parabéns para nós, demos o nosso melhor».