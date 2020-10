O Rio Ave recebe o Benfica na noite de domingo e o defesa dos vila-condenses, Toni Borevkovic, assume que a equipa quer lutar pela vitória no duelo da quarta jornada da I Liga, independentemente do nome do adversário que está pela frente.

«Para nós não é importante se jogamos com o Benfica ou outro adversário, não vamos estar satisfeitos com o empate, queremos ganhar contra qualquer adversário. Tem importância para nós», declarou, aos canais do clube, esta sexta-feira.

Entre campeonato e apuramento para a Liga Europa, o Rio Ave disputou seis jogos em 18 dias e Borevkovic foi titular em cinco deles. Só não jogou mesmo a primeira parte ante o V. Guimarães. Para o croata, que cumpre a terceira época nos verde e brancos, o calendário cheio de jogos permitiu mostrar a «capacidade» do plantel orientado por Mário Silva.

«Fizemos uma grande pré-época, tivemos muito bons treinos, fizemos seis jogos em 18 dias e isto mostra a nossa capacidade para jogar. Acho que a equipa mostrou capacidade para jogar 120 minutos sem qualquer problema, contra qualquer equipa», notou, sublinhando os dois duelos europeus, ante Besiktas e Milan, que foram mesmo ao desempate por grandes penalidades.

O Rio Ave-Benfica joga-se às 20 horas de domingo. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.