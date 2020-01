Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo (2-4) sobre o Moreirense:

[Clique para a equipa chegar ao que deseja, a títulos?] «Os jogos são todos difíceis, temos que ir à procura de resultados, estamos a quatro pontos do rival, não nos podemos dar ao luxo de perder pontos, mas essa pressão faz parte de ser um clube grande. Independentemente de fatores externos ou estatísticas, olhamos para aquilo que é o trabalho diário, tornar a equipa cada vez mais forte. É sempre melhor trabalhar em cima de vitórias. Querermos a perfeição, mesmo sabendo que é difícil. Não dependemos de fatores externos para alcançar o que ambicionamos.

[Luta a dois com o Benfica que tem mais folga financeira] «Tenho de olhar para a equipa do FC Porto. Vou olhar para o Benfica quando tivermos o jogo no Dragão. Tudo aquilo que foi o mercado foi feito no início da época».