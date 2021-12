O Tondela confirmou, ao início desta tarde, que todo o plantel e respetiva equipa técnica da equipa principal de futebol está em isolamento profilático, indicado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

«O CD Tondela vem por este meio informar que recebeu a indicação por parte da Direção-Geral da Saúde que todo o plantel e equipa técnica está, desde ontem [ndr: terça-feira] em isolamento profilático. O CD Tondela adianta que está neste momento a aguardar mais informações das autoridades de saúde», refere o emblema beirão, da I Liga, em comunicado oficial, sem mais acrescentar.

Tal como o Maisfutebol avançou na manhã desta quarta-feira, os jogadores do Tondela que viajaram para o jogo do passado fim de semana ante o Sporting tinham sido colocados em isolamento pela autoridade de saúde local, durante dez dias. Na base desta decisão esteve o contacto com Pedro Trigueira, guarda-redes da equipa comandada por Pako Ayestarán, que testou positivo para a covid-19 horas após o jogo com o Sporting.

Fruto desta situação, o adiamento do jogo com o Moreirense, agendado para sábado às 15h30 e relativo à 13.ª jornada da I Liga, é o cenário mais provável em cima da mesa.

Para quinta-feira está prevista uma nova ronda de testes à covid-19, sendo que os resultados podem influenciar a decisão do isolamento decidido a todo o plantel. Caso se mantenha o isolamento de dez dias e o adiamento do encontro ante a formação minhota, o Tondela sabe também que fará uma outra testagem na próxima terça-feira, dia 7.

O plantel não voltou a treinar desde o jogo com o Sporting. Segunda-feira era dia de trabalho de recuperação, mas foi decidido pela administração evitar contactos.

Além de Pedro Trigueira, há mais quatro jogadores do Tondela que testaram positivo para a covid-19: Salvador Agra, Manu Hernando, Babacar Niasse e Ricardo Alves, além do treinador Pako Ayestarán.