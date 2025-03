Antes do primeiro jogo como novo treinador do Moreirense, Cristiano Bacci considerou que a equipa tem «uma ideia de jogo semelhante» àquela que preconiza, embora procure trazer mais objetividade aos cónegos.

«É muito cedo. É uma equipa com rotinas, bem trabalhada. Tem de mudar um pouco a forma de perceber os momentos do jogo e ser mais objetiva. Quando falo em sermos mais objetivos, falo da questão defensiva, com e sem bola», disse o técnico italiano, de 49 anos, durante a antevisão ao jogo com o Estrela da Amadora.

Bacci entende que os jogadores têm de ser «mais pragmáticos» e salientou que o clube tem «uma estrutura muito bem organizada e disposta a trabalhar», tendo sido isso que o motivou a aceitar o convite para regressar a Portugal, após a passagem pelo Boavista.

«É a nossa vida de profissionais de futebol. Temos de ter sempre a mala pronta para entrar e sair», salientou.

O técnico italiano orientou o primeiro treino na sexta-feira e encontrou uma equipa «confiante», à qual passou alguns «pormenores» da sua ideia de jogo. Bacci disse também que o Moreirense pode fazer «um bom final de época, face à qualidade do plantel».

O Moreirense recebe o Estrela da Amadora este domingo, às 15h30, num jogo que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.