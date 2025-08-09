Vasco Botelho da Costa realizou, na manhã deste sábado, a antevisão da partida frente ao Alverca, a equipa que orientou na época passada. O treinador do Moreirense destacou a «alegria» de estrear-se no principal escalão do futebol português.

«Mais do que sentir ansiedade, sinto uma alegria muito grande por ter este privilégio», disse o técnico de 36 anos.

«Posso dedicar esta estreia aos treinadores que estão a “sonhar” e a tentar fazer o percurso que fizemos. Começar a treinar meninos de sete anos e chegar à Liga é uma alegria muito grande, juntamente com a minha equipa técnica, num clube que nos acolheu de forma fantástica», salientou.

Vasco Botelho da Costa assumiu que «não saber o que espera» do Alverca, uma vez que a equipa de Custódio Castro apresenta-se com 28 novos jogadores. O treinador dos cónegos afirmou que «essa é a maior dificuldade», porque «há o desconhecimento da maior parte das individualidades do Alverca».

Sobre os objetivos da equipa, Vasco Botelho da Costa revelou que «tudo o que não seja “três grandes”, Sp. Braga e V. Guimarães, o objetivo das outras equipas tem de ser a manutenção».

«Tirando essas cinco equipas, as diferenças entre as outras são mínimas», sublinhou.

«Vai ser um campeonato em que a parte mental vai fazer diferença. Vai ser importante amealhar pontos. Vai haver jogos em que um ponto será melhor do que zero», afirmou ainda.

O Moreirense entra em campo este domingo frente ao recém-promovido Alverca. O encontro está marcado para as 20h30 e terá transmissão em direto no canal V+ e no site do Maisfutebol, além do habitual acompanhamento AO MINUTO.