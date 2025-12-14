Liga
Dinis Pinto: «O jogo ficou marcado por alguns erros individuais»
Jogador do Moreirense lamentou a forma como o Benfica chegou aos quatro golos
Dinis Pinto, jogador do Moreirense, em declarações na Flash Interview do V+ após a derrota frente ao Benfica por 4-0, na 14.ª jornada da Liga:
Derrota marcada pelos erros
«Penso que começámos bem o jogo, fizemos uma boa primeira parte, e acho que o jogo ficou marcado por alguns erros individuais, mas, acima de tudo, acho que a equipa até teve uma boa resposta. Apenas não saímos com nenhum ponto, mas é continuar e ficar no próximo jogo.»
Importante reagir depois deste resultado
«Sim, sem dúvida. Aí vamos trabalhar e estamos prontos para reagir no próximo jogo.»
Moreirense-Benfica, 0-4 (resultado final)
