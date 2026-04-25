Diogo Travassos, defesa do Moreirense, em declarações na flash interview da BTV após a derrota (4-1) com o Benfica, a contar para a 31.ª jornada da Liga.

Retirar os aspetos positivos

«Sabíamos desde o princípio que ia ser um jogo muito difícil. É um dos estádios mais difíceis de jogar, principalmente pelo ambiente e pela equipa em si. Acho que tivemos uma boa reação ao golo sofrido. Não tivemos mal de todo, independentemente do resultado, acho que não tivemos mal de todo. Agora resta-nos pegar nas coisas boas e lutar para o próximo jogo. Nas coisas menos boas, trabalhar durante a semana para que o próximo jogo esteja tudo bem.»

Próxima semana há uma nova oportunidade

«Sim, tentámos e não podemos dizer o contrário. No final, se calhar faltou-nos um pouquinho de pernas e um pouco de discernimento na decisão. E se calhar foi isso que nos prejudicou um pouco no final. Mas como eu disse, saímos de cabeça levantada, tivemos tudo, tentámos jogar, não deu. E próxima semana temos uma nova oportunidade de melhorar.»

Golo marcado

«Toda a gente sabe que sou um jogador rápido aqui na equipa, eu também sei. Sinto-me fresco e sentia-me fresco que na altura vi que o André tinha a bola na mão, só pensei que uma coisa. Marquei o golo e estou muito feliz por ajudar a equipa. Queria também deixar aqui antes de acabar uma palavra aos adeptos que nos vieram cá apoiar. São poucos, mas são de valor e ajudaram-nos muito hoje.»