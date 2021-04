A Entidade Reguladora da Comunicação reagiu esta quarta-feira, em comunicado, à agressão de um jornalista no final do jogo da Liga entre Moreirense-FC Porto.

«O Conselho Regulador da ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social tomou conhecimento, com particular preocupação, dos acontecimentos que se seguiram ao desafio de futebol realizado entre o Moreirense FC e o FC Porto, no dia 26 de abril de 2021, em que se encontrava em exercício de funções um profissional de comunicação social, que se viu impedido de realizar o seu trabalho em condições de segurança profissional e pessoal, situação suscetível de condicionar a liberdade de informação. A ERC repudia categoricamente o clima de intimidação e violência a que os profissionais da comunicação social possam estar sujeitos no exercício da sua atividade, apelando à intervenção pronta e firma das autoridades policiais, desportivas e judiciais, para que se evite, no futuro, a repetição destas situações», refere o comunicado.

O repórter de imagem da TVI foi agredido pelo empresário de futebol Pedro Pinho, no final do referido encontro entre Moreirense e FC Porto.

O caso já motivou a abertura de um inquérito por parte do Ministério Público, e na justiça também o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo.