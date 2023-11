Sexto classificado, com 17 pontos, o Moreirense apresenta o melhor registo pontual da sua história na Liga à 10.ª jornada, mas Rui Borges avisou que «o futebol se faz de momentos» e que a sua equipa precisa de estar preparada para a «deslocação difícil» à Amadora, no sábado.

«[O Estrela] é uma equipa muito intensa, comprometida, muito forte no ataque à profundidade e nos duelos físicos, muito atlética, principalmente em casa. Tem jogadores muito rápidos e capazes na tomada de decisão, no último terço», disse o técnico dos minhotos na antevisão à partida.

O técnico de 42 anos observou que o Moreirense e o Estrela apresentam algumas dinâmicas diferentes «em termos ofensivos e defensivos» face à temporada passada, quando ambos alinharam na II Liga.

Rui Borges admitiu ainda eventuais mudanças nos onzes dos próximos jogos para dar «coisas diferentes ao jogo dentro de um modelo que não muda».

«Um jogador pode ser mais rápido, outro mais técnico e outro mais focado no processo defensivo. Dão todos coisas diferentes. Poderemos pensar numa ou noutra mudança. Não tem acontecido, porque os jogadores [utilizados] têm dado resposta», realçou.

O Moreirense defronta o Estrela da Amadora, em jogo marcado para as 18h00 de sábado, no Estádio José Gomes, que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.