Na partida diante do Famalicão, que encerra a segunda jornada da Liga, o treinador do Moreirense, Rui Borges, quer que os minhotos aliem o rigor perante o FC Porto (derrota por 2-1) a uma maior audácia ofensiva.

«O grupo está motivado e com ambição. Temos de manter o rigor do jogo com o FC Porto frente às outras equipas. Se conseguirmos acrescentar audácia a atacar ao rigor no processo defensivo, vamos sair com o resultado que queremos», disse o técnico em conferência de imprensa.

Rui Borges vincou que o Moreirense vai «provavelmente expor-se mais» do que na receção ao FC Porto e considerou que o Famalicão, que vem de um triunfo em Braga (2-1), é «uma das melhores equipas do campeonato».

«Vamos defrontar uma boa equipa, com jogadores que já lá estão há anos e um treinador que já conhece a equipa, numa casa em que é difícil jogar, com um público que também puxa pela equipa», frisou.

O técnico do Moreirense descreveu ainda o extremo Oscar Aranda, autor do segundo golo do Famalicão em Braga, como um jogador «muito maduro e tecnicamente evoluído».

Rui Borges também vincou que a equipa está «ótima a nível físico» e mostrou-se feliz com um plantel que manteve vários elementos, apesar de admitir a chegada de mais reforços até ao fecho do mercado de transferências de verão.

«Ainda não entraram muitos jogadores no grupo. É importante manter a base da época passada. É um grupo que está com espírito de vitória. É um grupo feliz, motivado e ambicioso, com muitos miúdos com ‘fome’ de I Liga. Todos esses fatores jogam a nosso favor», concluiu.

O Moreirense visita o Famalicão esta segunda-feira, a partir das 20h15. Siga o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.