O FC Porto foi ilibado das acusações de racismo que resultaram de um relatório da GNR que dava conta de insultos dirigidos por adeptos do clube a Abdu Conté, na visita do Moreirense ao Estádio do Dragão, a 10 de janeiro.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, segundo pode ler-se no comunicado, considerou a acusação «improcedente» e, consequentemente, «absolveu» o arguido FC Porto.

Recordamos que Sérgio Conceição chegou a comentar este caso em conferência de imprensa.