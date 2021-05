Filipe Soares é um dos alvos do FC Porto para a próxima época. Vasco Seabra, antigo técnico do Moreirense, acompanhou de perto a evolução do internacional sub-21 português e acredita que este está preparado para jogar numa equipa que lute por títulos.



«Acredito que sim. O Filipe valorizou-se muito, foi importante a quantidade de jogos que teve e a quantidade de minutos que foi apresentando. Acredito que além do Filipe muitos outros terão esse nível de expectativa, porque fizeram um campeonato muito bom. Relativamente ao Filipe em particular, acredito que tanto numa equipa grande como no estrangeiro, numa equipa de nível também elevado, o Filipe está preparado e tem uma palavra a dizer em qualquer equipa que chegue, para lutar e bater-se por jogar», referiu o treinador, em declarações aos jornalistas, à margem da cerimónia de entrega dos prémios do jornal Gaiense.



Confrontado com qual seria o melhor destino para a carreira do jovem médio, Seabra limitou-se a assegurar que Filipe Soares está preparado para qualquer desafio.



«Penso que o Filipe tem crescimento sustentado. Teve um ano na II Liga, no Estoril, onde fez uma boa época, veio para o Moreirense onde teve dois anos com um nível muito alto e penso que está amadurecido, cresceu muito mesmo a nível emocional. Penso que qualquer passo que dê vai estar preparado, cá ou no estrangeiro. Estas chamadas à seleção e todo este tempo de Liga penso que lhe darão o aporte necessário para o desafio que vai ter», atirou.

