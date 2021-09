Após o empate em Madrid frente ao Atlético, o FC Porto iniciou esta quinta-feira a preparação para o jogo frente ao Moreirense, da sexta jornada da Liga, sem Pepe e Marchesín.



O internacional português, que saiu com queixas físicas no jogo frente ao campeão espanhol, tem um edema muscular na perna esquerda. Por sua vez, o guarda-redes argentino prosseguiu o processo de recuperação a uma lesão no joelho e fez apenas tratamento e trabalho de ginásio.



Os dragões voltam a treinar esta sexta-feira, às 10h30, no Olival.



O FC Porto-Moreirense está agendado para as 18h00, do próximo domingo, no Dragão.