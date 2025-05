Moreirense e FC Porto dão o pontapé de saída na 32.ª jornada da Liga e Gilberto Andrade admite que apenas uma prestação «perfeita» dos cónegos pode resultar em algo positivo no Estádio do Dragão.

O adjunto de Cristiano Bacci, que não marcará presença no banco de suplentes devido a uma pneumonia, garante que o jogo foi preparado de forma idêntica às últimas semanas, ainda que a ausência do técnico principal se vá notar.

«Não me parece que diante de um barco do tamanho do FC Porto, haja um momento melhor ou pior para lá ganhar. Qualquer equipa que vá jogar ao terreno de um dos "grandes" vai para tentar ganhar. Vamos tentar o mesmo, mas não me parece que tenhamos mais possibilidades. Se estivermos perfeitos, podemos fazer alguma coisa positiva», referiu.

«A principal ausência é a do Cristiano Bacci, mas as ideias e a forma de trabalhar são idênticas. Ele não pode estar, mas estamos nós, a equipa técnica. Preparámos o jogo de forma idêntica às outras semanas, mas há uma falha que se nota da parte dos jogadores», acrescentou.

O jogo entre FC Porto e Moreirense está marcado para as 20h15 desta sexta-feira e terá a arbitragem de Gustavo Correia.