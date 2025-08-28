Na antecâmara da visita do Moreirense ao Gil Vicente, na 4.ª jornada da Liga (sexta-feira, 20h15), o treinador Vasco Botelho de Costa quer evitar «o relaxamento e a falsa sensação de que está tudo bem» diante de uma equipa «com muita qualidade e bem trabalhada». Os cónegos levam três vitórias em três jornadas, mas o técnico garante que a equipa não é «fantástica e imbatível». Já sobre Diogo Travassos e Luís Semedo, entende que são «jovens para potenciar», mas «preparados para a exigência da Liga».

Visita ao Gil Vicente após arranque cem por cento vitorioso

«Temos de estar conscientes das dificuldades deste campeonato. Para além das dificuldades que o adversário nos vai colocar, não queremos colocar dificuldades a nós mesmos. Temos de nos agarrar muito ao trabalho, à seriedade e ao espírito de sacrifício. Não conseguimos ser dominadores 90 minutos.»

César Peixoto varia entre um ou dois médios mais posicionais

«Não fugimos à nossa identidade. Vamos tentar ao máximo olhar para as características do adversário e colocar as nossas ao serviço do jogo para sermos a equipa que queremos ser. Queremos controlar com bola, mas ter segurança sem bola e ser agressiva na recuperação da mesma. É um jogo difícil como todos da Liga, principalmente fora de casa.»