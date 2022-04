A FIGURA: Jefferson

O melhor jogo do brasileiro desde que chegou no mercado de inverno. Após a expulsão de Fábio Pacheco, ficou sobrecarregado com as tarefas defensivas, mas aproveitou para dar nas vistas no ataque. Fez o 1-0 com uma bela finalização já dentro da grande área e, pouco depois, bisou com um remate em jeito que deixou Frelih pregado ao relvado.

O MOMENTO: Jefferson complica a tarefa gilista, 75m

Se o jogo já não corria de feição ao Gil Vicente após o 1-0, ainda piorou aquando do segundo golo. Balançado para o ataque, o conjunto barcelense abriu espaços nas costas e permitiu o contra ataque cónego, finalizado com classe pelo médio.

OUTROS DESTAQUES

Derik

Foi a primeira aposta de Sá Pinto para ir a jogo, após a expulsão de Fábio Pacheco. Com a sua velocidade, deixou para trás os defesas do Gil Vicente em vários lances, dois dos quais terminaram em golo.

Pasinato

Se o Moreirense sai de Barcelos com três pontos, em boa parte também se devem ao guarda-redes que, na reta final, aguentou o sufoco causado pelos ataques dos galos e só não conseguiu mesmo travar o golo de Samuel Lino.

Navarro

Teve uma ocasião soberana na primeira parte, em que enviou a bola ao poste. Na segunda, foi também uma ameaça, sobretudo quando o Gil Vicente tentou o pressing final. Destacou-se nas combinações.

Samuel Lino

Vinha de vários jogos sem apresentar um bom rendimento, mas esteve em bom plano, culminando a exibição com um golo. Paulinho, que o conhece bem, pois foram colegas na temporada passada, teve algumas dores de cabeça para travar o brasileiro.