Ygor Nogueira revelou ter recebido insultos através das redes sociais após a derrota do Gil Vicente contra o Moreirense (1-2), na 26.ª jornada da Liga.



O defesa brasileiro teve, de resto, uma tarde infeliz: cometeu a grande penalidade que originou o primeiro golo dos cónegos e fez um autogolo. Após o jogo menos conseguido, um utilizador do Instagram insultou-o com frases como «és sempre a mesma m****» ou «Põe-te o c****** seu favelado».



Ygor Nogueira reagiu aos insultos que recebeu, admitindo que o que mais «impressionou» foi ter sido chamado de favelado. «Com toda a certeza é um frustrado que queria estar no meu lugar», escreveu.



O autogolo de Nogueira: