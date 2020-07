Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate sem jogos em Moreira de Cónegos:

[Classificação] «Estamos numa fase inicial, nunca olhei muito para a classificação, fui deitando o olho porque há objetivos, sempre disse que tínhamos um calendário difícil, mas não muda muito. Vou trabalhar no que há a melhorar».

[Frisou os cruzamentos sem sucessão. É necessário trabalhar os cruzamentos ou a finalização?] «É tudo. O futebol tem destas coisas. Tive uma fase em que cruzava uma vez e entrava, hoje fizemos vários e não entrou».

[Eduardo Quaresma] «O Quaresma precisava de respirar, não só fisicamente mas também mentalmente. Achei que ele estava cansado, com muita pressão, sentei que precisava de respirar. O Wendel também, o Battglaia teve uma semana muito boa e decidi trocar. É bom não esquecer que jogava nos sub-19. Mas gosto de ver esta preocupação com o empate do Sporting, é bom sinal».