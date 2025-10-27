Rodrigo Mora e Deniz Gul foram apostas a partir do banco de suplentes e revelaram-se decisivos para a conquista dos três pontos. Farioli elogia os dois jogadores após o triunfos em Moreira de Cónegos.



Deniz Gul

«Estou muito contente com o Deniz. Precisa de ter confiança. Está a ter cada vez mais minutos e justificou hoje a aposta com o golo para ganharmos».

Rodrigo Mora

«O Rodrigo está a trabalhar muito. Já o congratulei pela forma como está a treinar. Esta equipa vai precisar muito dele ao longo da época. É uma questão de tempo. Hoje entrou e deu um contributo muito importante. Houve momentos em que perdeu a bola e batalhou para a recuperar».