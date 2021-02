Declarações do treinador do Boavista, Jesualdo Ferreira, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a vitória por 1-0 ante o Moreirense, em jogo da 20.ª jornada:

«Nos primeiros 35 minutos, a equipa fez um jogo de grande qualidade. Mas, quando o emocional dos jogadores começa a perceber que está outro processo em movimento, idêntico a alguns anteriores, isso causa mossa. Estamos a falar de jovens, também de alguns com experiência, mas cúmplices desta situação.»

«O que aconteceu na segunda parte foi uma entrada com uma estrutura diferente, mais aberta e também mais facilitadora para o Moreirense, que tem um eixo central forte. Quando fizemos o golo, voltou todo o filme atrás e a equipa acabou por perder o fio, não só o controlo, mas a nível ofensivo. Nessas alturas é difícil haver discernimento, posições. O gosto que tenho é pelos jogadores e não pelo que fizemos nos últimos 30 minutos. Temos de ser honestos. Compreendo-os e eles compreendem-me em relação à exigência. Fica a vitória e um estado mais saudável, pelo menos nos próximos dias e a animação que vamos ter para o jogo com o Vitória. Temos de louvar a atitude dos jogadores, todos trabalharam, assumiram o nosso objetivo.»

[Próximo jogo para a estabilidade após uma vitória:] «Uma coisa é o que eu penso. Outra são os recetores: o que os jogadores são capazes de materializar na prática. Claro que não vamos a Guimarães à procura de outra coisa que não ganhar, ou de um resultado positivo. É mais um jogo, não diria um clássico, mas um jogo que durante anos e anos animou o futebol português. Compete-nos chegar a qualquer jogo e fazer o que somos capazes.»

[Angel Gomes:] «Ponto número um: tem 20 anos, é menino e não pode ter a carga em cima das costas de levar o Boavista sozinho. O Angel vai continuar o seu percurso, mas não pode ter a responsabilidade de ser o suporte do Boavista. Mas pela força do coletivo, quando ganha protagonismo, é decisivo.»

[Festejos da vitória no fim, com Nuno Santos e Cannon a correr para Léo Jardim:] «O Léo, por exemplo, provavelmente um jogador que se tem falado pouco, teve um nível muito alto no Dragão e hoje. É importante e continuará a ser no futuro. Acho que o que vier a seguir, tem de ser melhor. É a exigência que vamos pôr, independentemente do adversário.»