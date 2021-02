Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate a uma bola frente ao Moreirense:

[Contas do título quando o primeiro lugar pode ficar a treze pontos] «Tenho vindo a dizer que o Benfica está com outra qualidade, com outra intensidade, com outra forma de jogar, a equipa tem dado sinais nos treinos que está com outro andamento, nos treinos e nos jogos, mas perante o resultado de hoje vais justificar o quê? Tem havido um acréscimo de qualidade individual e coletiva, mas quando não consegues ganhar não tens muito para justificar. O que justifica é o resultado. Estar a tantos pontos do primeiro classificado cria uma situação ainda mais difícil nos nossos jogos, em que não podemos falhar em nada. Neste momento vamos ter de pensar jogo a jogo, não mandamos a toalha ao chão, mas é verdade que perdemos pontos num jogo que era muito importante para nós, que vínhamos a crescer».