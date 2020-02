O triunfo robusto do Moreirense em Barcelos (1-5), o resultado mais expressivo de sempre dos Cónegos na Liga, trouxe «confiança» ao plantel do Moreirense. Quem o diz é João Aurélio, capitão dos cónegos, que falou aos jornalistas à margem de um evento promovido pela Câmara Municipal de Guimarães.

«As vitórias trazem confiança e esta não foge à regra. Esta vitória vai trazer-nos mais vitórias porque os triunfos permitem-nos ter a tranquilidade necessária para mostrarmos as nossas qualidades. Foi um bom jogo para tirar algumas coisas boas, mas não nos podemos deslumbrar. Temos de procurar uma boa sequência de resultados para estarmos mais confortáveis na tabela», referiu o lateral direito.

Apesar dos números, João Aurélio destaca que o triunfo não foi fácil. «Quando as pessoas olham para os cinco golos pensam que foi um resultado fácil, mas não é bem assim. Trabalhámos bem nos outros jogos, mas não concretizámos as oportunidades que criámos. Desta vez fomos mais concretizadores, tivemos a pontinha de felicidade. Espero que essa sorte continue do nosso lado para podermos continuar a marcar muitos mais golos», disse.

Na opinião do defesa a equipa do Moreirense está cada vez mais entrosada com as ideias de Ricardo Soares. «Sabendo o que o mister nos pede, temos procurado adaptar-nos ao máximo. Com mais de um mês de trabalho estamos a entender melhor as suas ideias, o que vai dar frutos no futuro», atirou.

Sem vencer em casa nos últimos jogos, o capitão do Moreirense olha já para a receção do próximo domingo ao V. Setúbal. «Queremos voltar a ganhar em casa. Só faz sentido a última vitória se tivermos uma boa sequência de triunfos. Os nossos adeptos não merecem as derrotas em casa. Vamos tudo fazer para lhes dar uma alegria depois de nos terem apoiado em massa no jogo anterior», concluiu.