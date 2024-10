Declarações de João Gião, treinador adjunto do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo do Moreirense (1-0) frente ao Santa Clara:

«Foi um jogo difícil para nós, já o sabíamos de antemão, até pelo momento das duas equipas. Uma equipa que vinha de um momento favorável, entraram melhor do que nós no jogo, é uma realidade, acabaram por ter mais bola na primeira parte e nós tivemos dificuldade na pressão. O facto de o Safira se ter lesionado também alterou os nossos planos, as movimentações foram diferentes, tivemos alguns erros na primeira parte. A meio da primeira parte conseguimos ter alguma bola, mas sem grandes oportunidades. Ao intervalo corrigimos a nossa pressão, encaixámos muito melhor na dinâmica do Santa Clara, ficámos mais confiantes, com mais qualidade com bola, ainda que com pouca chegada à área. Acabámos por ser felizes, mérito dos jogadores, dos que começaram e dos que entraram. Souberam agarrar-se a outros valores que não a qualidade, não há que ter receio de assumir que este não foi o nosso melhor jogo, fomos felizes num momento de inspiração do Benny, que nos dá uma vitória importante».

[Outro alívio a trabalhar na paragem?] «São homens que estão lá dentro, sentimos os momentos mais do que ninguém. Não estávamos num bom momento, vamos trabalhar sobre o que temos a melhorar, e sabemos o que é. Todas as equipas passam por esse momento, foi importante voltar às vitórias, continuar sem perder em casa e ter os mesmos pontos que o clube tinha na época passada. Teremos tranquilidade para trabalhar na paragem e reforçar os nossos processos».

«Uma palavra ao árbitro pela carreira que hoje termina a carreira, e aos nossos adeptos que souberam aguentar connosco este momento menos positivo, mesmo não tenso sido o nosso melhor jogo».