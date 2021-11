Declarações de João Henriques, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate (1-1) frente ao Paços de Ferreira:

«Foi um jogo para o fraco, sinceramente, não foi o que temos vindo a fazer. O jogo estava apertado, a primeira parte não teve ocasiões. As duas equipas estavam encaixadas na primeira parte, tentámos retificar uma ou outra situação ao intervalo, mas estava daqueles jogos que se decidida na bola parada. E foi na bola parada. Queríamos vencer, era o único objetivo do jogo, e lamentamos não ter conseguido, ainda que o resultado seja justo. Ouvi a flash do meu colega, e penso que estamos a falar de um jogo diferente. O resultado é justo, claramente, as estatísticas dizem isso. Está tudo muito equilibrado, as equipas estão todas muito equilibradas, e as coisas acabam por se resolver num detalhe, como hoje».

[Resultado penaliza falta de ideias?] «Foi um jogo com um nível baixo. Ninguém merecia ganhar, as duas equipas perderam dois pontos, mas pelo empenho um ponto para cada equipa é justo e traduz o que aconteceu. Antes do jogo sabíamos que se vencêssemos subíamos seis ou sete posições, isto está muito justo, é muito difícil conquistar vitórias. Uma certeza nós temos: só perdemos com os quatro da frente, temos vindo a pontuar. Queríamos mais, noutros jogos ficaram por trazer pontos para Moreira, não hoje, e com mais três pontos estávamos em sétimo e já olhavam para nós de forma extraordinária. Há dias em que as coisas não saem. A equipa trabalha bem durante a semana e sabemos para onde vamos, as vitórias vão aparecer. Importa não perder, como o meu colega disse na antevisão, toda a gente pensa o mesmo, queremos ganhar mas não perdendo também se amealham pontos, sabendo que para a semana despachamos o top-7 da última época. Queremos passar para o patamar seguinte, a equipa está a ficar mais consistente e mais coesa. Queríamos dar os três pontos ao aniversariante do dia, o clube, mas não foi possível».

[André Luís rende mais a partir do banco?] «Temos três fantásticos avançados. O André (Luís) e o Rafael (Martins). A utilização tem a ver com o plano estratégico do jogo, nas suas várias vertentes. O André é muito forte no jogo aéreo, entra naquela altura do jogo em que eu há mais cruzamentos, mais bola parada. Quando entrou de início não fez o golo. Há posições na nossa equipa em que quem não joga é injusto, como este exemplo, porque trabalham muito bem. Ante de ser dois bons jogadores são dois grandes homens e merecem que as coisas lhe corram bem. É bom marcar, para ele não baixar a motivação. Jogando com um ou com o outro fico descansado. O Derik veio de uma lesão e está a chegar ao nível deles».