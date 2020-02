Declarações de João Henriques, treinador do Santa Clara, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota (2-1) frente ao Moreirense:

«Expulsão é o momento chave. Há um jogo antes da expulsão e outro depois da expulsão. Mesmo assim as melhores oportunidades são do Santa Clara. Não me recordo que o Moreirense tivesse mais oportunidades claras de golo, numa delas o Fábio Cardoso ainda trai o Marco. Tivemos oportunidades flagrantes, na cara do guarda-redes, sem guarda-redes, que nos podia ter dado outro resultado. Fomos infelizes mas o futebol tem destas coisas. Fizemos um jogo competente, sentimos que fomos a equipa mais preocupada em chegar á finalização, o Moreirense esteve mais na expetativa. Sofremos um golo numa perda de bola, tivemos de ir atrás, passámos para cima, as oportunidades foram surgindo e por manifesta infelicidade não conseguimos mais. Vínhamos de quatro vitórias e esta derrota não tira brilhantismo ao que a equipa tem feito. Considero até que o empate seria lisonjeiro».

«Temos um grupo ambicioso, queremos sempre mais e melhor. Há sempre uma grande frustração quando não conseguimos traduzir aquilo que fazemos em pontos. Tirando três jogos em que perdemos bem, sentimos que somos uma equipa competitiva que podemos tirar qualquer resultado em qualquer campo contra qualquer adversário. O grupo trabalha bem durante a semana. Após a expulsão fomos colocando gente na frente, terminamos o jogo com três defesas e um dos centrais já junto ao adversário».