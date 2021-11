Declarações de João Henriques, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (2-1) frente ao Vitória de Guimarães:

«Este sorriso é de olhar para o que aconteceu; mais uma vez. Temos de sorrir para as adesividades, a sorte um dia vai acompanhar-nos, para que a bola bata no poste e entre. Tenho de dar os parabéns aos jogadores pelo que fizeram aqui, fazer do Varela o jogador decisivo do jogo é de aplaudir de pé os jogadores do Moreirense. Mostraram que estão no bom caminho num trabalho semanal excecional de todos. Não há diferenças entre os jogadores que jogam e os que não jogam. Costumamos dizer para estudar e depois ver a nota. Aqui a nota artística é muito boa. O futebol é isto, mas o futebol também nos diz que a sorte um dia nos vai acompanhar, estamos no primeiro terço do campeonato, há dois terços para jogar, e a jogar desta forma vamos com toda a certeza buscar os pontos a outros lado qualquer para ir para a primeira metade da tabela. Estamos conscientes da realidade da tabela classificativa, a dizer que estamos na cauda com oito pontos apenas, mas estamos confiantes no que vamos fazer. Demonstrámos dentro de campo. Estamos bem, a respirar confiança no nosso futebol, faltam os pontos».

[Mudanças para a segunda parte] «Da primeira para a segunda parte mudou o timing da pressão, ajustámos e a equipa percebeu melhor o que tinha a fazer, tivemos mais bola e criámos o que criámos. Foi uma segunda parte tremenda».

[Regresso ao D. Afonso Henriques] «Quando regressamos a sítios onde trabalhos deixamos sempre marcas. Todos os jogadores me cumprimentaram, é gratificante ter deixado qualquer coisa. Quando olho para o espelho sinto-me orgulhoso de ter deixado algo. Só tive pena de não ter trabalhado aqui com o estádio como estava hoje, com os adeptos, é mais um jogador a jogar. Dou também uma palavra aos adeptos do Moreirense que vieram cá hoje apoiar, no final aplaudiram a equipa porque exibiu-se bem. Pena não levar daqui nada».