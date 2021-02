Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate a uma bola frente ao Moreirense:

«É difícil quando não ganhamos justificar que a tua equipa teve qualidade e durante vários períodos do jogo teve jogadas de qualidade, com jogo controlado e a criar várias oportunidades. Acabas por levar um golo de grande penalidade num jogo fácil de controlar. Em situações fáceis de poder anular trazemos para o jogo mais dificuldades para além do próprio adversário. O Benfica fez tudo para levar uma vitória, é verdade que o Moreirense defendeu bem, o guarda-redes fez uma grande defesa, mas está lá para isso, para defender. O jogo teve alguns casos, em que o Benfica tem sido sempre prejudicado, mas não quero falar de arbitragem, não é por causa disso que não ganhou hoje, mas à segunda jornada da segunda volta ainda não tem penáltis. Tirando isso merecia sair daqui com uma vitória, não tens muito para justificar aquilo que fizeste e não conseguiste fazer a diferença. Não podes sofrer golos destes, a equipa fica intranquila, começa a ficar em dúvida quando teve um jogo de qualidade ofensivamente, com oportunidades».

[Quebra no final] «Precisava de jogadores com outras características ofensivamente, tendo dois pontas de lança e tendo o Weigl amarelo achei que não precisava de um jogador com características defensivas. Depois, com algum cansaço do Rafa e do Everton tentei mexer com o Luca e com o Pedrinho. O Luca em dois momentos podia ter mexido com o jogo. Senti que não podia por mais fogo ofensivo na equipa porque toda ela estava metida lá dentro. Criámos oportunidades, só que não conseguimos fazer, algumas por muita qualidade de quem defende e do guarda-redes, e outras talvez pela ansiedade de querer fazer golos e de queremos jogar para ganhar. O Benfica fez um jogo de qualidade e penalizou-se neste golo que leva de grande penalidade, já não é a primeira vez que se penaliza em situações de resolução fácil, sem necessidade. É um facto, saímos daqui a sentir que fizemos tudo para ganhar. Às vezes sais do jogo a fazer zero para ganhar, mas não foi o caso de hoje, mas a realidade é que se perde dois pontos».