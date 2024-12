Vítor Bruno, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do FC Porto sobre o Moreirense por 3-0, num jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga:

«No geral o jogo foi bem conseguido, fazemos o golo e com bola os posicionamentos estavam lá, mas faltou-nos encontrar as ligações certas. Na segunda parte a equipa continuou à procura do golo, depois do 2-0 o jogo deixou de se dividido e a equipa controlou o encontro. Vitória dos jogadores, muito mérito deles e estou muito contente por eles. Fomos agressivos no momento sem bola.»

«Rodrigo Mora? Foi a estreia dele como titular, a maior vitória do treinador é sentir o crescimento dos jogadores e conseguem responder a um nível de exigência muito alto. Às vezes criam-se poucos hábitos sem bola e há outro tipo de competências que tem de ser adquiridas. Está a crescer e tem argumentos para desenvolver o futebol que eu adoro e que consegue criar.»

«Corremos riscos calculados, não fugimos ao nosso padrão com bola. Nas bolas paradas é um hábito recente meter homens na zona da área, fomos audazes e ambiciosos, depois de um momento que passámos aqui e que nos deixou a marca. São mais três pontos nesta nossa caminhada.»

«Liderança? Nesta fase interessa-nos pouco, não há campeões de ano civil nem de inverno, há campeões em finais de época e queremos é levar uma taça verdadeira para o museu. Neste momento estamos em primeiro à condição, mas falam os adversários jogar.»