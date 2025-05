Cristiano Bacci vai mesmo sair do Moreirense. O treinador deixou esta segunda-feira uma mensagem de despedida na rede social Instagram onde agradece ao clube de Moreira de Cónegos.

Menos de três meses depois de ter chegado ao Moreirense, para substituir César Peixoto, Bacci vai sair do clube após ter conseguido a manutenção na I Liga no 10.º lugar com 40 pontos.

Esta temporada o treinador italiano fez 21 jogos pelo Boavista onde conseguiu apenas duas vitórias. Posteriormente orientou a formação do Moreirense por mais 11 jogos nos quais alcançou três triunfos.

Até ao momento, o clube de Moreira de Cónegos ainda não se pronunciou acerca da saída de Cristiano Bacci.