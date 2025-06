Cristiano Bacci foi punido com uma suspensão de 20 dias e uma multa de 3.085 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em causa estão as críticas do antigo técnico do Moreirense, após a derrota por 3-1 diante do FC Porto, a 2 de maio. Bacci afirmou que Gustavo Correia, árbitro do encontro, atuou com a «camisola do FC Porto» e o órgão considerou que o treinador infrigiu o artigo referente à «lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa».

Recorde-se que esta decisão surge duas semanas depois do Conselho de Disciplina ter instaurado um processo disciplinar a Cristiano Bacci, na sequência de queixas apresentadas pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) e pelo FC Porto.