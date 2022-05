A Liga Portugal anunciou esta segunda-feira os horários do play-off de acesso ao principal escalão, que se vai decidir entre Moreirense e o Desportivo de Chaves.

A primeira mão joga-se em casa dos flavienses, no próximo sábado (20h00), enquanto os cónegos recebem a formação de Chaves a 29 de maio (19h30).

Recorde-se que, na 34.ª e última jornada, o Moreirense conseguiu garantir o antepenúltimo lugar na I Liga, após um triunfo caseiro sobre o Vizela (4-1), beneficiando ainda do empate a duas bolas do Tondela com o Boavista. Já o Desp. Chaves, perdeu em casa do campeão da II Liga, o Rio Ave (3-0), na derradeira ronda, e terminou no terceiro lugar da prova.