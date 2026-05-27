As receções do Moreirense a FC Porto, Benfica e Sporting estão, por esta ordem, no topo dos jogos mais vistos pela televisão na temporada 2025/26.

Na lista revelada esta terça-feira pela Liga, as visitas dos ditos “três grandes” a Moreira de Cónegos ocupam os três primeiros lugares de jogos mais vistos do campeonato, com destaque para o Moreirense-FC Porto, que foi o jogo mais visto com mais de 1,47 milhões de espectadores.

De recordar que todos os jogos do Moreirense em casa foram transmitidos em canal aberto, pela TVI, algo que ajuda à subida de audiências das partidas.

O Benfica (seis presenças) é o clube que mais aparece na lista dos jogos mais vistos, seguido de Sporting e FC Porto (ambos com cinco presenças), que fecham o pódio.

Lista dos dez jogos com mais audiências em 25/26:

1.           Moreirense FC - FC Porto: 1.471.425

2.           Moreirense FC - SL Benfica: 1.448.386

3.           Moreirense FC - Sporting CP: 877.113

4.           FC Porto - Sporting CP: 660.148

5.           Sporting CP - SL Benfica: 601.516

6.           FC Porto - SL Benfica: 587.331

7.           SL Benfica - FC Porto: 550.145

8.           Sporting CP - FC Porto: 546.987

9.           SL Benfica - Sporting CP: 524.914

10.        Casa Pia AC - SL Benfica: 480.278

Com estes resultados, a Liga chegou aos 41,3 milhões de espectadores e bateu o recorde de audiências de uma época, ultrapassando a época passada, que tinha alcançado os 34,1 milhões.

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