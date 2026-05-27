As receções do Moreirense a FC Porto, Benfica e Sporting estão, por esta ordem, no topo dos jogos mais vistos pela televisão na temporada 2025/26.

Na lista revelada esta terça-feira pela Liga, as visitas dos ditos “três grandes” a Moreira de Cónegos ocupam os três primeiros lugares de jogos mais vistos do campeonato, com destaque para o Moreirense-FC Porto, que foi o jogo mais visto com mais de 1,47 milhões de espectadores.

De recordar que todos os jogos do Moreirense em casa foram transmitidos em canal aberto, pela TVI, algo que ajuda à subida de audiências das partidas.

O Benfica (seis presenças) é o clube que mais aparece na lista dos jogos mais vistos, seguido de Sporting e FC Porto (ambos com cinco presenças), que fecham o pódio.

Lista dos dez jogos com mais audiências em 25/26:

1. Moreirense FC - FC Porto: 1.471.425

2. Moreirense FC - SL Benfica: 1.448.386

3. Moreirense FC - Sporting CP: 877.113

4. FC Porto - Sporting CP: 660.148

5. Sporting CP - SL Benfica: 601.516

6. FC Porto - SL Benfica: 587.331

7. SL Benfica - FC Porto: 550.145

8. Sporting CP - FC Porto: 546.987

9. SL Benfica - Sporting CP: 524.914

10. Casa Pia AC - SL Benfica: 480.278

Com estes resultados, a Liga chegou aos 41,3 milhões de espectadores e bateu o recorde de audiências de uma época, ultrapassando a época passada, que tinha alcançado os 34,1 milhões.