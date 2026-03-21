Crença de um lado, hesitação do outro. Um momento a definir. O Arouca voltou aos triunfos ao vencer em Moreira de Cónegos (0-1) com um golo de Puche já na segunda metade. O avançado espanhol foi aposta de Vasco Seabra na segunda metade para fazer a diferença, desatando o nulo num duelo entre Vascos.

Levou a melhor o Vasco da Serra da Freita, levando os três pontos para Arouca perante o Vasco de Moreira, que vê a sua equipa debilitada por lesões a juntar a um plantel já de si curto após o mercado de inverno. O tal momento a meio da segunda parte acabou por ser determinante.

De fora da área Djouahra esboçou o remate, que desviou em Gilberto criando um autêntico balão. A bola pingou na pequena área, André Ferreira teve a hesitação fatal à espera do esférico, Puche teve a crença que valeu a vitória ao ir lá desviar de cabeça para o fundo das redes.

No vocabulário de Quinito, o embate da tarde deste sábado em Moreira de Cónegos foi entretido. Não foi propriamente intenso, mas entre a monotonia acabaram por sobrar momentos de maior energia que foram sinónimo de perigo. O desacerto foi o principal fator para que se chegasse ao intervalo sem golos.

AO MINUTO: as incidências do jogo

Esgaio teve no pé esquerdo, que não é o seu melhor pé, uma oportunidade soberana. Djouahra colocou na área, na cobrança de um livre. Aparentemente não havia perigo, mas ao tentar limpar o lance Luís Semedo isolou o capitão arouquense, que teve uma perdia incrível. O lateral não esperava por aquela bola perdida, acabando por não abordar o lance da melhor forma.

No reatar da segunda metade os primeiros minutos tiveram um lance ofensivo para cada lado, prometendo uma etapa complementar mais recheada. Um presságio que acabou por não corresponder às expetativas, com o jogo a ser mais amarrado. O tal momento em que Puche fez a diferença acaba por ser determinante.

No último suspiro Landerson atirou ao ferro, num dos derradeiros lances do encontro. Não evitou o quinto jogo consecutivo sem vencer do Moreirense, que nos últimos sete jogos apenas sorriu por uma vez. Vasco Botelho da Costa voltou a não ter o banco de suplentes completo, mesmo com dois guarda-redes na ficha de jogo. A dificuldades em manter a competitividade são evidentes em Moreira de Cónegos.

Na ressaca pós grandes, o Moreirense vinha de uma derrota com o FC Porto e o Arouca vinha de uma derrota com o Benfica, foi o Arouca a reagir e a estanca a série de três derrotas consecutivas, voltando a vencer fora de portas dois meses após o último triunfo longe de casa.

A FIGURA: Miguel Puche

Entrou para marcar e resolver. O espanhol de 24 anos foi lançado por Vasco Seabra na segunda metade e precisou apenas de catorze minutos para fazer a diferença. A estreia a marcar esta época do avançado teve o condão de valer os três pontos, destacando-se pela preponderância que teve no resultado final.

O MOMENTO: golo do Arouca (67’)

Momento de crença de Miguel Puche em que André Ferreira fica mal na fotografia. Gilberto desviou o remate forte de Djouahra, que fez a bola pingar na pequena área. Enquanto o guarda-redes ficou à espera da bola, Puche aproveitou a tal crença para desviar de cabeça e fazer o único golo do encontro.