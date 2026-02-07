Moreirense-Gil Vicente, 1-2 (crónica)
Havia um Héctor para estrear… e decidir
O Gil Vicente está novamente no quarto lugar, ainda que à condição. Em Moreira de Cónegos, em mais um duelo minhoto, após despachar o Famalicão por cinco bolas a zero, a turma de Barcelos sai do reduto cónego com os três pontos (1-2), tirado a ferros em cima do minuto noventa. O estreante Héctor Hernandez foi a estrela do jogo, ao estrear-se com um golo decisivo.
Com mais um elemento em campo a partir do minuto 41, altura em que Álvaro Martinez foi expulso, após ser-lhe assinalada grande penalidade, o Gil teve nas mãos os ingredientes para aplicar a mesma receita da última jornada, em tudo semelhante, mas a realidade é que o filme do jogo acabou por ser diferente.
A imensa alma do Morierense ainda deu para empatar no decorrer da segunda metade. O assédio gilista na etapa complementar, com várias bolas colocadas na área, resultaram no triunfo que volta a pressionar o Sp. Braga - joga este domingo ás 18 horas com o Rio Ave – na disputa do quarto lugar.
Por parte de César Peixoto, de regresso a Moreira de Cónegos, os ingredientes foram os mesmos. O técnico não alterou qualquer peça do onze comparativamente com o jogo frente ao Famalicão. No Moreirense, Vasco Botelho da Costa alterou duas peças: Maracás e Landerson renderam Stjepanovic e Luís Semedo.
O jogo estava amarrado, demasiado tático e disputado longe das balizas. As equipas encaixaram-se, apresentaram-se pouco dispostas para alargar a margem de erro, pelo que começou por se assistir a um jogo de paciência. Muitas disputas de bola, muitos duelos e várias faltas.
Resultado disso, espremida a primeira parte sobra muito pouco para análise. Santi Garcia disferiu um remate de fora da área, a sair ao lado, na área oposta Landerson tentou a sua sorte ao tentar o remate já no interior da área, mas a bola ressacou num adversário para canto.
Até que, praticamente em cima do intervalo, teve lugar um dos lances da partida. David Silva sancionou um esticar da camisola por parte de Álvaro Martinez a Santi Garcia, dando ao Gil Vicente a possibilidade de passar para a frente do marcador, ficando com mais um elemento em campo pela segunda jornada consecutiva.
Confirmou-se esse cenário: o lateral espanhol foi expulso e Murilo, da marca dos onze metros, bateu André Ferreira, encaminhando o triunfo do Gil pouco antes do intervalo. O guarda-redes do Moreirense ainda adivinhou o lado, mas não foi capaz de suster o remate.
Mesmo com menos uma unidade, o Moreirense gladiou-se com brio. Com muita luta. É certo, nem sempre com a organização devida, mas com a tal alma que permitiu chegar ao empate. Remate de Travassos, de fora da área, a bater Lucão, que não fica propriamente bem na fotografia.
Seguiu-se o melhor período do Gil. Encostou, por completo, o Moreirense no seu último reduto, colocando várias bolas na área. André Ferreira ainda adiou o inadiável, com uma defesa assombrosa. Nada pôde fazer ao minuto 88, quando Héctor, de regresso a Portugal, se estreou a marcar com a camisola gilista. Valeu três pontos.
Mais um capítulo desta caminhada triunfante do Gil Vicente, que na próxima jornada discute diretamente o quarto posto com o Sp. Braga, em Barcelos.
A FIGURA: Héctor Hernandez
Estreia com direito a golo decisivo. O atacante espanhol foi lançado por César Peixoto na segunda parte, acabando por definir o resultado ao ser letal na área com um momento em que o instinto matador veio ao de cima por parte do avançado espanhol de trinta anos que chegou neste mercado de inverno a Barcelos.
O MOMENTO: segundo golo do Gil (88’)
Adivinhava-se o golo da turma barcelense no chuveirinho final. Numa das muitas bolas colocadas na área, Joelson descobre Buatu ao segundo poste, que desvia para o coração da área, para Héctor Hernadez fazer o golo e levar os gilistas ao delírio com o golo apontado. Valeu os três pontos.