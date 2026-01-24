O Moreirense retomou o trilho dos triunfos, batendo o Santa Clara em Moreira de Cónegos por uma bola a zero com um golo já na fase final do encontro. Na sequência de uma bola parada, Maracás – que já tinha sido talismã no último jogo caseiro, frente ao Tondela – deu os três pontos aos cónegos.

A equipa de Vasco Botelho da Costa iguala o Sp. Braga, à condição, no quinto posto da classificação, dando mais um passo na boa temporada que está a protagonizar. O triunfo na tarde fria deste sábado foi recheado de fé, frente a um destemido Santa Clara, que não concretizou quando esteve por cima, acabando por sucumbir num lance de bola parada aos 87 minutos.

Claramente superior na primeira parte, encaixando o Moreirense junto à sua área, o Santa Clara teve sinal mais. Sem concretizar, viu o Moreirense equilibrar forças na segunda metade. Resistiu quando tinha de resistir o Moreirense, acabando por ser bafejado pelo sucesso.

Sem saborear o triunfo nos últimos seis jogos, com pouca margem de manobra para os lugares aflitivos da tabela, o Santa Clara apresentou-se em Moreira de Cónegos destemido e disposto a assumir as despesas de jogo, mesmo perante uma equipa que à entrada para este confronto tinha mais uma dezena de pontos. Mais agressiva, mais convicta e com mais crença, a equipa de Vasco Matos impôs-se no meio campo cónego, teve mais bola e dominou o jogo. Sentido único no encontro perante um Moreirense que se limitou a resistir, perdendo duelos e sem capacidade para ter expressão ofensiva.

Ia faltando, contudo, verticalidade aos açorianos para abanar as redes. Aos 22 minutos atirou ao ferro da baliza de André Ferreira, ao corresponder de cabeça a um cruzamento de Pedro Ferreiro. Lance bem desenhado pelo Santa Clara, com o avançado a tirar tinta do poste.

O principal lance de perigo dos cónegos na primeira metade nem teve interveniência direta dos homens de Vasco Botelho da Costa, sendo um erro do Santa Clara a quase entrar para os apanhados. Numa tentativa de atraso, de primeira, Sidney Lima faz a bola sobrevoar o seu guarda-redes, mas acabando por sair caprichosamente ao lado.

O chá de Vasco Botelho da Costa ao intervalo redimensionou o Moreirense para o jogo. A tarde continuou a não ser propriamente de muita inspiração, mas a equipa da casa igualou os açorianos na agressividade nos duelos e na intensidade da disputa de cada lance. Ficou quezilento o jogo, com muitos duelos, várias faltas com queixas de parte a parte. O que sobrou em entrega escasseou em espetáculo, com os dois emblemas a gladiarem-se, mas quase sempre longe das zonas de decisões, tendo as áreas quase que como adereços.

Aos 87 minutos uma bola parada deu os três pontos ao Moreirense. Foi novamente Maracás a fazer a diferença, na ressaca de um pontapé de canto, a atirar para o fundo das redes. Grande festa em Moreira; não é para menos. Os cónegos igualam, à condição, o Sp. Braga no quinto lugar. Sétimo jogo consecutivo sem vencer do Santa Clara.

A FIGURA: Maracás

Patrão da defesa do Moreirense, o central tem feito dupla com Gilberto Batista e, para além da tarefa defensiva, tem sido talismã para os cónegos. Apontou o único golo do encontro, na sequência de um lance de bola parada, amealhando os três pontos para o conjunto de Moreira de Cónegos. Já tinha apontado o golo do triunfo frente ao Tondela, voltando a ser o herói dos cónegos.

O MOMENTO: golo do Moreirense (87’)

Na ressaca de um pontapé de canto, o Moreirense faz abanar as redes. Bola cobrada para a área, a ressaltar para a entada da área, onde aparece o defesa central a encher o pé, disferindo um remate seco e colocado a sair fora do alcance de Gabriel Batista, apenas parando no fundo da baliza. Golo em cima da hora a definir o jogo.