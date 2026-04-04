O Sp. Braga foi um mau vizinho e não permitiu que o jogo 500 do Moreirense entre os grandes do futebol português fosse timbrado com sucesso. Num duelo religioso, os arcebispos impuseram aos cónegos o roxo da Semana Santa e regressaram aos triunfos (0-1), com Fran Navarro a apontar o único golo do encontro.

Em vésperas de receber o Bétis, para os quartos de final da Liga Europa, o conjunto de Carlos Vicens voltou a vencer na Liga após os embates com Sporting e FC Porto. Com uma prestação segura, os arsenalistas impuseram o sexto jogo consecutivo sem vencer ao Moreirense.

O embate ficou decidido a meio da primeira parte, quando o Sp. Braga apontou o único golo da tarde, controlando depois a contenda sem que o Moreirense conseguisse ter argumentos para responder. Uma vez mais sem o banco completo, assolado por lesões, o emblema de Moreira de Cónegos apenas conseguiu reagir na reta final do encontro.

Bola parada desbloqueia

Sem necessariamente impor um grande ritmo ao jogo, essencialmente num desafio de paciência na busca dos espaços, o Sp. Braga imprimiu sentido único. Uma sombra do que já foi, o Moreirense foi presa fácil para os arsenalistas, não conseguindo equilibrar a toada do encontro.

A vantagem, anunciada, diga-se, chegou a meio da primeira parte num lance de bola parada. Ricardo Horta colocou ao segundo poste, à procura da influência de Lagerbielke nas alturas, com o sueco a ganhar para colocar no coração da área. Gilberto falhou o corte, deixando a bola na pequena área à mercê de Fran Navarro para o remate triunfal de primeira.

Feito o mais difícil. O Sp. Braga desmontou, com relativa simplicidade, a organização do Moreirense, somando depois um leque de oportunidades. Na mais flagrante André Ferreira negou, por instinto, o segundo ao avançado espanhol ao fazer uma defesa ao estilo de andebol.

Reação tardia

O que é certo é que o resultado não mais mexeu, sendo o golo de Fran Navarro suficiente para a conquista dos três pontos. Na segunda metade o Sp. Braga construiu mais alguns lances de golo, ameaçando fechar a história do encontro, mas não conseguiu voltar a ser letal.

Sem soluções para ser efetivo na busca da igualdade, o Moreirense socorreu-se de um André Ferreira inspirado na baliza para se ir mantendo no jogo à boleia de uma desvantagem mínima que ia sendo muito enganadora. Apenas nos derradeiros minutos teve estofo para criar reais calafrios e quase chegou ao empate numa jogada de insistência na área.

Volta a vencer o Sp. Braga, sai com os três pontos de Moreira de Cónegos pela sexta temporada consecutiva. Segue-se o Bétis, em jogo dos quartos de final da Liga Europa. Após ter dado nas vistas na primeira metade da época, o Moreirense está uma sombra do que foi.