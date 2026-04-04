Liga: Moreirense-Sp. Braga, 0-1 (destaques)
André Ferreira, a muralha manteve o jogo vivo
André Ferreira, a muralha manteve o jogo vivo
A FIGURA: André Ferreira
O guarda-redes do Moreirense evitou males maiores com um punhado de intervenções de grau de dificuldade elevado. Sem muito a fazer no golo, negou por mais do que uma vez o segundo aos arsenalistas, mantendo o jogo vivo mesmo sem a sua equipa conseguir ter astúcia ofensiva suficiente. Ainda na primeira parte não permitiu que Fran Navarro bisasse com uma defesa estrondosa por instinto.
O MOMENTO: golo de Fran Navarro (25’)
De bola parada o Sp. Braga abalroou a estrutura defensiva do Moreirense. Horta colocou na área, procurando o raio de ação de Lagerbielke ao segundo poste, o sueco ganhou de cabeça, colocando na confusão. Oportuno, Fran Navarro aproveitou a falha de Gilberto para atirar de primeira para o fundo das redes.
OUTROS DESTAQUES
Lagerbielke
O central sueco rubricou uma exibição de competência extrema, destacando-se na manobra defensiva, mas também pela forma como incorporou o ataque. Ganha de cabeça para o golo inaugural de Fran Navarro.
Travassos
Menos irreverente do que os costume, a jogar inicialmente a lateral direito, não deixou de ser os mais intensos dos cónegos. Acabou a extremo esquerdo com as mudanças operadas por Vasco Botelho da Costa.
Ricardo Horta
O capitão deu o mote, como é costume. Impôs o ritmo, percorreu o campo todo e contribuiu de forma decisiva para o triunfo. Cobra o livre para a área que resultou no único golo da tarde.
Fran Navarro
Voltou a marcar dois meses e meio de pois, sendo decisivo para o triunfo em Moreira de Cónegos. Remate de primeira com o pé esquerdo a fazer a diferença na pequena área.