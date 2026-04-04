A FIGURA: André Ferreira

O guarda-redes do Moreirense evitou males maiores com um punhado de intervenções de grau de dificuldade elevado. Sem muito a fazer no golo, negou por mais do que uma vez o segundo aos arsenalistas, mantendo o jogo vivo mesmo sem a sua equipa conseguir ter astúcia ofensiva suficiente. Ainda na primeira parte não permitiu que Fran Navarro bisasse com uma defesa estrondosa por instinto.

O MOMENTO: golo de Fran Navarro (25’)

De bola parada o Sp. Braga abalroou a estrutura defensiva do Moreirense. Horta colocou na área, procurando o raio de ação de Lagerbielke ao segundo poste, o sueco ganhou de cabeça, colocando na confusão. Oportuno, Fran Navarro aproveitou a falha de Gilberto para atirar de primeira para o fundo das redes.

OUTROS DESTAQUES

Lagerbielke

O central sueco rubricou uma exibição de competência extrema, destacando-se na manobra defensiva, mas também pela forma como incorporou o ataque. Ganha de cabeça para o golo inaugural de Fran Navarro.

Travassos

Menos irreverente do que os costume, a jogar inicialmente a lateral direito, não deixou de ser os mais intensos dos cónegos. Acabou a extremo esquerdo com as mudanças operadas por Vasco Botelho da Costa.

Ricardo Horta

O capitão deu o mote, como é costume. Impôs o ritmo, percorreu o campo todo e contribuiu de forma decisiva para o triunfo. Cobra o livre para a área que resultou no único golo da tarde.

Fran Navarro

Voltou a marcar dois meses e meio de pois, sendo decisivo para o triunfo em Moreira de Cónegos. Remate de primeira com o pé esquerdo a fazer a diferença na pequena área.